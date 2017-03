Rolfö tillbaka efter mardrömsstarten

FOTBOLL: ALGARVE CUP

Australien – Sverige 0 – 1

Lotta Schelin, till vardags i FC Rosengård, avgjorde mötet med en soloprestation och stänkte – helt otagbart – dit matchen enda mål i nättaket.

Fridolina Rolfö från Kungsbacka fick nöja sig med att se matchen från avbytarbänken. Hon har precis kommit tillbaka efter den fotskada hon fick i början av februari.

– Kroppen mår bra nu, den börjar ta form. Men jag har bara haft två fotbollsträningar, så jag ligger lite efter. Det är ett hektiskt matchande, med fyra matcher här och sedan tre i klubblaget på 1,5 vecka när jag kommer tillbaka. Det var bestämt att jag inte skulle kunna spela allt, säger hon till Norra Halland.

Hon berättar att starten med en skada omgående knappast var vad hon hoppades på, men Rolfö känner ändå ett lugn. Hon har under träningar kunnat visa tränaren, Thomas Wörle, sina styrkor.

– Hahn har sett vad jag går för och säger vad vi kan bygga vidare på när jag kommer tillbaka.

Spelmässigt är sig den tyska fotbollen lik vad hon är van vid från Sverige – men det finns andra skillnader.

– Det är tuffare träningsbelastning och rakare direktiv.

Hur kan det låta?

– Han (Thomas Wörle) kan skrika att jag inte ska tappa bollen i den situationen. Det skriks, det sägs inte, säger hon och skrattar.

Under Algarve Cup och inför den internationella kvinnodagen 8 mars lanserar landslaget en kampanj med ny matchtröja, där namnet på ryggen är borta till förmån för citat som ska inspirera och motivera kvinnor att ta plats. Bakom initiativet står Svenska Fotbollförbundet och Adidas. Rolfö valde citatet: ”I believe woman can do anything they decide to”.

– Jag tycker texten är talande, det är vad jag står för. Man ska få göra vad man vill, men så ser inte världen ut för alla kvinnor.

Rolfö var positivt överraskad av Sveriges spel i premiären.

– Vi hade det lite kämpigare i första men i andra halvleken hittar vi fina kombinationer. Vi har utvecklat vårt spel sedan OS.

Hur ser du på resten av turneringen för egen del?

– Vi vill ta oss vidare till en final. Jag själv vill få speltid, så jag kan vara med och påverka.

Nästa match spelas fredag kväll mot Kina.