Parkettgolv stals i natt

Strax efter klockan 07 på fredagsmorgonen kallades polis till Onsala. Parkettgolv för cirka 100 000 kronor har stulits från en villa.

Villa är under byggnation på Onsala Lundaväg. Under natten har någon brutit sig in och tagit med sig bland annat ett parkettgolv.

Polisen är på plats.