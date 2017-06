Oklart om graffitivägg i sommar

Ska det bli en tillfällig graffitivägg i sommar? I veckan fattas beslutet men det är inte självklart att det blir ett ja.

– Vi hade hoppats på ett tidigare beslut och att vi skulle kunna vara igång i början av sommarlovet, säger Stefan Löfmark, verksamhetschef på Kultur och fritid.

– Nu kommer nämnden för Kultur och turism samt nämnden för Fritid och folkhälsa fatta beslut först denna vecka, vilket innebär att vi blir väldigt försenade.

Förslaget från förvaltningen med en tillfällig graffitiväg under sommaren och fram till och med oktober har diskuterats internt på förvaltningen och inom de politiska partierna enligt Stefan Löfmark, och det råder delade meningar om man ska ha en. Därför är det oklart om det överhuvudtaget blir en vägg.

– Om nämnderna säger ja, så blir det en vägg men den kommer att vara kraftigt försenad. Vi ska först få fram en ungdomsgrupp som är engagerade och sedan bestämma en plats i centrala Kungsbacka som är lämplig.

Det var under rådslaget Barbrobetalar våren 2016 som förslaget med öppen graffitivägg diskuterades först. Beslutet då var att invänta rapport från nationella BRÅ. Den kom i höstas och ger inga entydiga svar på om en öppen vägg förebygger eller genererar klotter. En öppen vägg fyller andra funktioner än att vara brottsförebyggande, enligt förvaltningen.

Enligt Stefan Löfmark är syftet med den tillfälliga väggen inte att minska klotter eller göra någon annan preventiv nytta. Graffiti och övrig gatukonst ska inte jämställas med klotter och skadegörelse, den ska finnas för sin egen skull, som all konst.

Arkivfoto: Ann Kristin Ekman