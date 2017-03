Nu vaknar Ernst Kirchsteiger

I förra veckan hittade jag en plats i lä, och det kändes som vår. Solens strålar värmde så gott och där och då väcktes också mina vårkänslor. Nu kanske någon tänker, det är alldeles för tidigt för vårkänslor, än kan en härligt vit snöstorm blåsa in över oss. Och ja, det vet jag också. Men just då kändes våren inte allt för långt borta. Dessa vårkänslor är dock inte bara av godo, det skapar en stress. Jag har ju inte hunnit med alla de saker jag skulle hinna göra inomhus under vintern. Och när det börjar bli vår och vädret ute lockar mer än att hålla sig inomhus kommer jag att snabbt överge alla punkter på den långa listan för att så luktärter, solrosor, och rensa bort allt visset i trädgården.

Högst på inomhuslistan är att få klart vårt 50-tals rum. Vi kallar det så för det är ett rum som kommer att gå helt i 50-tals stil med gamla ärvda möbler, tidstypiska tapeter, gardiner och prydnadsföremål. Allt är klart förutom golvet som kommer att bli schackrutigt i rött och vitt klinker.

Tidoptimist som man kan vara ibland är min förhoppning att detta ska bli klart innan april. Tror ni vi kan lyckas? Det ska bara flytspacklas och läggas golv på lediga stunder. Har räknat på detta och kommit fram till att det bör gå. Rummet är på cirka 20 kvadrat och plattorna 30 gånger 30 centimeter. Så om vi (jag och sambon) lägger i snitt cirka åtta plattor per dag bör vi fixa detta. Låter inte omöjligt. Men sedan är det ju så trevligt att ta fikapauser också…

Med våren väcks också den lite slumrande Ernst inom mig. Det finns de som älskar Ernst Kirchsteiger (som jag gör) och de som hatar honom (vissa i min bekantskapskrets). Nu köper jag inte allt han gör eller tror att man kan sätta upp ett helt staket på en timma bara för han hinner det på ett program. Men han kan väcka inspiration som i sin tur mynnar ut i något eget skapande. Vad tror ni om en duschdörrsstopp i betong som ett vårligt projekt? Eller varför inte en piedestal i något material som blickfångsprydnad vid vår vildvinsbåge? Jag kommer nog inte ha några problem med att hålla mig sysselsatt i vår.