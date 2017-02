Namninsamling fÃ¶r att rÃ¤dda SjÃ¶aremossen

Hallå där…

…Kevin Broberg, en av initiativtagarna till namninsamlingen för att rädda Sjöaremossen.

I skrivande stund har ni 1 371 underskrifter. Vad säger du om responsen?

– Den har varit jättebra. Det var ganska väntat att många skulle haka på och skriva under. Men det gick förvånansvärt fort och det fick väldig spridning direkt. Det är bara att hoppas att det håller i sig.

Varför startade ni den?

– Vi vill ha kvar vårt bandylag. Nu är jag ingen bandyspelare själv men det ligger i den lokala identiteten här. Det spelar ingen roll om man spelar, man förväntas att ha lite koll på bandyn. Alla har sin egna anknytning till den. Det är inte så mycket vi har att vara stolta över i Frillesås, men vi har bandyn. Det vore ett stort tapp för bygden med omnejd om den försvann. Det syns i namninsamlingen att det berör stora delar av kommunen.

Vad ska ni göra med namninsamlingen?

– Tanken är att få in så många namn som möjligt, sedan ska vi skicka in den till kommunen. Förhoppningsvis kan vi påverka kommunen att ändra sitt jättedåliga beslut.

Har ni satt en gräns när det är dags att lämna över den?

– Nej. Det trillar in ett par namn per timme. Listan finns på nätet och sedan har vi lagt en mer analog variant på Virres café och bistro. Vi har tankar på att åka upp på bandyns nästa match mot Katrineholm och samla in fler namn.