MordmisstÃ¤nkta kvinnan har tidigare sÃ¶kt vÃ¥rd

Personutredningen av kvinnan i 50-årsåldern som misstänks för mordet på en kvinna i Vallda är klar. I den konstateras att kvinnan för fem år sedan sökt vård för ångest och oro.

Personutredningen av kvinnan som misstänks för mordet i Vallda är klar. Den visar att hon tidigare har sökt vård för sin ångest och oro. För fem år sedan var hon i kontakt med en vårdcentral. Hon blev sjukskriven och erbjöds antidepressiva läkemedel. Den misstänkta kvinnan tackade dock nej till dem.

Ett år senare var hon i kontakt med en psykakut efter att under en period ha varit nedstämd och haft aggressiva utbrott. Efter detta tillfälle gjordes ingen uppföljning.

Det var tisdagen den 31 januari som en kvinna i 75-årsåldern hittades död i sitt hem i Vallda. En granne upptäckte det och då hade kvinnan troligen varit död i två dagar. Senare samma kväll anhölls kvinnan i 50-årsåldern misstänkt för mord. Hon hade under söndagen gripits på E6:an efter att hon varit inblandad i en krock och sprungit runt med en hammare på motorvägen.

Den misstänkta kvinnan har senare erkänt.

– Ja, hon har erkänt de faktiska omständigheterna, sa Cecilia Bergsten, gruppchef för grova brott i Halland till Norra Halland den 20 februari.

Kvinnan är tidigare ostraffad. Men hon har sedan tidigare ett kontaktförbud mot en person. I övrigt konstateras i personutredningen att hon har levt under ordnade former vad det gäller boende och arbete. Däremot har hon under perioder haft ett omfattande alkoholintag, vilket har varit en väg för att dämpa hennes ångest och stress.

Tingsrätten har beslutat att kvinnan ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.