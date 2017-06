Mikael Svensk mästare i luftgitarr

Det var på Sweden Rocks rockklassiker-scen som det hände. Men det lät inte bra. Ostämt.

Iklädd en norsk skiddräkt från 80-talet stämde Mikael Nylén sin luftgitarr, och så drog han igång showen som gjorde honom till svensk mästare.

– Nu blir det VM, som går i Finland i augusti. Det är ju inte varje dag man får representera Sverige i ett världsmästerskap.

Det var i helgen som finalen av Luftgitarr-SM hölls på rockfestivalen Sweden Rock. Tävlingen har arrangerats sedan 1983 men har hade ett uppehåll under 90-talet. Tidigare vinnare är bland annat Kalle Moraeus (1984).

Det här året gick segern till 28-åriga Kungabackabon Mikael Nyrén, också känd som Goilarn.

– Det kändes grymt bra! Allt inövat satt när det var dags och det var hur skoj som helst, ett minne för livet, säger han.

Ett stort antal kvaltävlingar har hållits på flera platser i landet, i det var tio som tog sig till finalen. På scenen hade de 60 sekunder på sig att frälsa publiken, som avgjorde tävlingen.

– Det börjar med att det låter förjävligt. Så jag stämmer luftgitarren, sedan drar solot i Final Countdown igång, men när det börjar ta slut ramlar jag in i det osynliga trumsetet. Sedan drar jag igång med den tunga låten Killing in in the name of (Rage Against the Machine), och när det är slut slår jag sönder gitarren!

Mikael hade klippt ihop mixen själv och även lagt på ljudeffekter. Scenkläderna hade han köpt på loppis. Och det var publiken på flera tusen personer som valde honom till vinnare.

– Jag hittade dräkten som är så brutalt ful och kände att den måste jag ha. Nu är den ju mitt bästa köp! Efteråt kom det fram folk från publiken och sa att det var Norges skiddräkt från 80-talet. Det blir bra på VM!

Förutom äran väntade ett fint pris vinnaren. En Fender, Jimi Hendrix stratocaster.

Kan du spela gitarr?

– Lite. Haha.

Vad gör du till vardags?

– Spelar lufttrummor! Nej, jag skojar. Jag är med familjen och barnen, och så jobbar jag. Men på fritiden är det humorsidan Goilarn som gäller, den gör jag tillsammans med min bror David Nyrén. Jag är värdelös på datorer, jag kommer bara på idéer, så är det han som filmar, klipper och klistrar.

Goilarn, är Mikael Nyréns karaktär som drabbas av vardagen i korta humorsketcher.

– Vi tycker båda att vi har skitkul!