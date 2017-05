Makalös vändning av Tölö

FOTBOLL. Efter 27 minuter låg Tölö IF under med 0–3 mot Vessigebro/Ginsten. Då talade ingenting för en seger. Efter 85 minuter var ställningen 3–4 – då forcerade hemmalaget. Moa Normark prickade in kvitteringen, Inez Landén satte 5–4 två minuter senare och Elina Lambro fastställde den otroliga vändningen till 6–4.

Målskyttar, Tölö IF: Elina Lambro 2, Sandra Mellouk, Inez Landén, Kristina Ring, Moa Normark