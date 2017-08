Magert med nattöppna krogar i Kungsbacka

Kungsbacka är högst genomsnittligt vad gäller utbud av nattöppna krogar. Kommunen placerar sig med 1,9 krogar öppna efter 1 under riksgenomsnitt och någonstans i mitten av topplistan bland de svenska kommunerna.

Kungsbacka är med 1,9 krogar per 10 000 invånare den 154:e klubbtätaste kommunen i landet. Vilket innebär att Kungsbacka ligger under riksgenomsnittet på 2,8 och placerar kommunen någonstans i mitten bland Sveriges 290 kommuner. Detta visar statistik från folkhälsomyndigheten över antalet krogar med öppettid efter 1 per 10 000 invånare. Störst andel återfinns i Härjedalen och Malung-Sälen.

Kommunen har under perioden 2007 till 2016 gått från 1,9 till 1,6 sådana krogar per 10 000 invånare. I Kungsbacka fanns 10 sådana krogar 2016. Flest antal nattöppna krogar hittar man i Stockholm.

Minskningen i Kungsbacka stämmer väl överens med en generell minskning av den här typen av ställen i Sverige. De senaste tre åren har antalet gått från 2355 till 2287 i riket – vilket är det lägsta antalet sedan 2010.

– Det förvånar mig att antalet går ner. Går man längre tillbaka i tiden vet jag att det var en stor ökning, säger Håkan Leifman, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning till Nyhetsbyrån Siren.

Antalet serveringstillstånd på ställen öppna efter 1 har legat relativt stabilt i Kungsbacka under perioden 2007 till 2016. Antalet har under de här åren legat mellan 8 och 11 stycken.