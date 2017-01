Lurig ”faktura” till företag

Vad sägs om ett datorprogram för 980 euro från ett företag i Riga där erbjudandet ser ut exakt som en faktura? OfficeSmart kallar sig ”företaget” bakom.

Så var det dags för en ny runda med företagsfakturor som inte är fakturor utan i själva verket är erbjudanden utan något som helst köptvång.

Problemet är bara att utskicket är utformat som en standardfaktura där man förväntas betala 980 euro inom 14 dagar. Det enda som avslöjar bluffen, är en mikroskopisk text där det står ”you are under no obligation to make any payment”.

Om man söker på företaget OfficeSmart uppges att huvudkontoret finns i Riga. Något telefonnummer finns inte, bara ett kontaktformulär. Det fakturaliknande erbjudandet kommer dock från ett företag i Barcelona.

På hemsidan hävdar OfficeSmart att man ”strive to keep our customers safe, secure and satisfied”, det vill säga strävar efter att kunderna ska känna sig säkra och nöjda.

Kanske dags att ändra på utformningen av erbjudandet då?