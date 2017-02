Lill-Babs kommer till stan

Tillsammans har de underhållit det svenska folket i snart 200 år. På tisdag gästar de tre folkkära giganterna inom svensk showbiz, Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson, Kungsbacka teater med showen ”Tillsammans - 183 år på scenen”.

Norra Halland fick ett snack med Lill-Babs, på väg mot föreställning i Västerås, nu i veckan.

Är det här verkligen sista turnén ni gör tillsammans?

– Det vet vi ju inte. Vi har sagt det, samtidigt dyker det upp saker hela tiden och vi har så otroligt roligt på scen tillsammans, så det är svårt att säga aldrig mer.

Ni har alla stått på scenen sedan mitten av 50-talet, något särskilt minne som du håller extra kärt?

– Nej, det finns så många roliga minnen. Både från min egen långa karriär och tillsammans med Siw och Ann-Louise som jag ju uppträtt tillsammans med i över 20 år. Personligen känner jag mig också otroligt lyckligt lottad som fått arbeta med så många duktiga musiker, kompositörer och textförfattare som Lars Forssell, Barbro Hörberg, Beppe Wolgers och otaliga andra genom åren. Och det på både stora och små intima scener. Sedan var det förstås fantastiskt roligt att få medverka och spela huvudrollen i musikalen ”Annie get your Gun” som kördes inför ett utsålt Scandinavium i Göteborg 1974. Vi skulle köra sex föreställningar men gjorde till slut tolv.

Kungsbacka, vad har du för förhållande till staden/teatern? Något speciellt minne härifrån?

– Inget jag direkt minns, mer än att jag är säker på att jag uppträtt där förut. Men du får förlåta mig, jag har uppträtt på så många scener, i så många städer genom åren, så jag har svårt att hålla isär alla. Jag har trots allt hållit på i 63 år nu, slå det om du kan!

Berätta lite mer om showen och turnén – vad exakt kommer ni att bjuda publiken på förutom - får jag förmoda - ett potpurri av väldigt många kända låtar framförda av er genom åren?

– Det blir lite av varje. Först och främst förstås en massa musik, men även mellansnack där vi bjuder på oss själva och dem vi är.

Ni hade premiär i Luleå den första februari och kommer under turnén att besöka närmare 15 svenska städer. Vad har ni fått för respons hittills?

– Helt fantastisk. Både i form av recensioner i olika tidningar och stående ovationer från publiken. Det är verkligen jätteroligt och vi har som sagt var också fantastiskt kul på scen tillsammans.

Du Barbro har ju för övrigt slagit in på skådespelarbanan nu på äldre dar och kan just nu ses i rollen som Gugge i SVT:s ”Bonusfamiljen”. Hur var det att spela in den rollen och att nu se sig själv på tv?

– Nu har jag ju förvisso ”fuskat” lite inom den branschen tidigare genom åren också, men det har verkligen också varit jätteroligt. Och vi håller faktiskt på i detta nu. Vi spelade in till klockan 01 i natt, så det är fullt upp. Jag har aldrig haft så mycket att göra!

Slutligen, nu när ni kommer till Kungsbacka är det ju alla hjärtans dag – har du någon speciell anekdot att förtälja från just den dagen i ditt eget liv eller tänker bjuda på nu på tisdag?

– Nej, eller det hade jag inte tänkt. Det är möjligt att Siw eller Ann-Louise har något minne på lager. Vi ändrar ju lite från föreställning till föreställning, så det är inte omöjligt att det blir något sånt. Annars generellt är det ju en sådan dag man kanske tänker lite extra och hör av sig till sina nära och kära. Inte så att man inte gör eller bör göra det andra dagar också, men alla hjärtans dag är förstås lite speciell.

Foto: Charles Hammarsten