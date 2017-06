Konstvolley sänkte serieledarna

FOTBOLL: DIVISION 4

Tölö IF – Kvibille BK 2 – 0

Mindre än fem minuter var spelade när Tölö IF slog ett vänsterinlägg. Nicholas Berlander nickskarvade den vidare in i straffområdet. Där funderade anfallaren Victor Wretling på att ta ner bollen och servera lagkaptenen Johan Eriksson som kom rusande.

– Johan skrek ”Skjut, skjut, skjut!”, säger Victor Wretling.

Med ryggen mot målet så drog han till med en högervolley. 22 spelare stirrade på lobbvolleyn som sakta seglade in via stolpen.

– Kvibille trodde att det skulle gå utanför. De släppte den mer eller mindre. Jag blev lycklig när deras spelare skrek släpp den för jag såg att den närmade sig mål, säger målskytten.

Konstvolleyn gav Tölö IF en smakstart mot serieledarna. I den 37:e matchminuten small det igen. Viktor Orrö hittade in med ett djupledspass till Johan Eriksson som behärskat bredsidade in 2–0.

– Ett jättefint anfall. Ett snyggt mål, säger Wretling.

Efter 45 minuter hade gästerna inte haft en hundraprocentig chans.

I den andra satte Kvibille BK en högre press och tog över initiativet. Två gånger stod Tim Månssons högerstolpe i vägen och gästernas Emil Lövestedt missade öppet mål.

Men Månssons nolla fortsatte att vara intakt. När Linus Bengtsson i Kvibillie inte förvaltade ett fint vänsterskottläge i 89:e matchminuten kunde hemmalaget andas ut. En rejäl skalp på Hamravallen var ett faktum.

– Den här segern var riktigt skön, säger Wretling.

Vad är förklaringen att ni vinner?

– De tror att de kommer hit och ta tre enkla poäng efter att vi förlorat mot Fjärås med 1–4. Försvarsmässigt är vår insats fantastisk.

IFK Fjärås jublar nog också åt er seger.

– Det gör de nog. Vi hjälpte dem lite på traven. Vi tog också in på Kvibille, det var ju en sexpoängsmatch. Hade vi förlorat hade det varit riktigt svårt att nå dem.

Matchfakta:

Tölö IF – Kvibille BK 2 – 0 (2–0)

1–0 (5) Victor Wretling, 2–0 (37) Johan Eriksson