Konstrundan startar idag

För 22:a året i rad är det den årliga Konstrundan i Halland.

Från Kungsbacka deltar drygt 20 konstnärer som sedvanligt öppnat upp sina ateljéer och verkstäder för allmänheten under fyra dagar i Kristi Himmelfärdshelgen. Marika Lang i Kullavik är en av dem.

– Trots att jag deltagit i säkert 10-15 år är det fortfarande lika roligt. Det är just mötet med människor som är så spännande. På ett galleri är det ju ofta en helt annan stämning. Det blir lätt lite tyst och stelt, här får man träffa och ställa frågor till mig och de andra konstnärerna under mer avslappnande former, säger Marika Lang.

Totalt medverkar 114 konstnärer från hela Halland, varav 21 från Kungsbacka i årets konstrunda som påbörjades i går, torsdag och avslutas på söndag klockan 17. I den nyrenoverade utställningslokalen Magasinet på Tjolöholms slott visas samtidigt verk av samtliga deltagande konstnärer i länet.

– En motsvarande regional samlingsutställning pågår även på Mjellby Konstmuseum i Halmstad, samt fyra lokala samlingsutställningar med utvalda verk av de som deltar från respektive kommun, berättar Sonja Bergman, Konstliv Halland som står bakom det årliga evenemanget.

I Kungsbacka anordnas denna på Fyren där tolv av de 21 medverkande konstnärerna finns representerade.

Marika Lang behöver troligen ingen närmare presentation för konstintresserade kungsbackabor. Hon har arbetat professionellt i över 25 år och haft både separatutställningar och deltagit i samlingsutställningar i såväl Sverige som utomlands.

– Men de senaste åren har jag mest jobbat mot ett galleri i Stockholm, så det var ett tag sedan jag ställde ut lokalt. Sedan är det ju inte så ofta man som konstnär själv träffar sina kunder och jag blir faktiskt fortfarande lika smickrad efter alla år när någon säger att de gillar det jag gör, så mycket att de till och med vill köpa för att ha på sin egen vägg, säger Marika Lang.

Det är onekligen också svårt att inte ryckas med av Marikas både färgsprakande naivistiska oljemålningar och grafik och hennes egen sprudlande personlighet.

– Min intention är att just väcka glädje. Därför jobbar jag också en del med koncepttillställningar, en slags konstträffar där man för samman olika konstarter här i ateljén, vilket jag också hoppas utveckla och göra mer av framgent, säger Marika Lang.

– Jag vill avdramatisera konsten. Man ska inte behöva vara konstkännare för att gilla konst. Det räcker att man känner med hjärtat. Alla ska känna sig välkomna att komma och titta och jag hoppas därför förstås att många också verkligen gör det och åker runt och hälsar på hos både mig och de andra medverkande konstnärerna nu i helgen.

Medverkande Kungsbackakonstnärer i Konstrundan som pågår fredag-söndag kl 11-17:

Ann Strömland Väggö, Kullavik

Bitte Westgårdh, Åsa

Britt-Marie Grävare, Vallda

Elisabeth Dahlgren, Frillesås

Eva Bengtsson, Frillesås

Eva-Lena Martinsson, Åsa

Glenn Larsson, Kungsbacka

Gunilla Olsson, Kungsbacka

Helene Wedel, Kullavik

Hans O Bergman, Åsa

Håkan Lager, Kungsbacka

Kerstin Dahmm, Onsala

Lars Härngren, Särö

Margareta Andersson, Fjärås

Margareta Sölveland Holmer, Onsala

Maria Curman, Vallda

Marika Lang, Kullavik

Ove Ottosson, Åsa

Per-Olof Widheden, Vallda

Sonja Bergman, Kungsbacka

Tina Sjöstrand, Onsala