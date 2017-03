Klart med kvalmotstånd för Aranäs

HANDBOLL. Om inget mirakel inträffar så blir det kval för HK Aranäs för att hålla sig kvar i den högsta serien (Ricoh HK har fyra poäng mer och 51 mål bättre målskillnad med två omgångar kvar).

Under onsdagen spelades den sista omgången i Allsvenskan. Det blev en del omkastningar i toppen och när skottröken hade lagt sig var det Önnereds HK som landade fyra. Det är just fyran som Kungsbackalaget med all sannolikhet kommer att ställas emot.

Det innebär att Tommy Atterhälls nästa klubb ställs mot hans nuvarande.

Kvalet spelas i bäst av fem matcher och HK Aranäs börjar borta den 12 april.