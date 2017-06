Hjärtmiss anmäls enligt lex Maria

En patient med akuta bröstsmärtor lades in utan hjärtövervakning på Varbergs sjukhus i slutet av 2016. Nu anmäls hanteringen enligt lex Maria.

När patienten kom in beslöts att hen skulle läggas in på en medicinavdelning med särskild övervakning av hjärtat. Platsbrist gjorde dock att patienten istället lades in på en annan avdelning, utan hjärtövervakning.

Patienten blev snabbt sämre och flyttades till intensivvårdsavdelningen. Det resulterade i ballongvidgning av hjärtats kranskärl på sjukhuset i Halmstad.

– Patienten blev helt bra, men inläggning på en annan avdelning utan övervakning innebar en risk för allvarlig vårdskada. Dessutom är det anmärkningsvärt att det var en helt nyutbildad läkare som tog hand om patienten på akutmottagningen, utan stöd av mer erfaren läkare. Det här sammantaget gör att vi anmäler händelsen enligt lex Maria, säger Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus.