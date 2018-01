Hanhals Kings nollade Helsingborg

Första var bra, andra var bättre och den tredje perioden var bäst. Hanhals Kings plockade en skön trepoängare i Skåne.

ISHOCKEY: HOCKEYETTAN

Helsingborg HC – Hanhals Kings 0 – 2

– Det var skönt!

Lagkaptenen Kristoffer Wikner återkommer till orden flera gånger efter att hans Hanhals Kings plockade med sig en seger från Helsingborg.

De fick chansen till en snabb revansch efter insatsen i söndags och tog den. Inför pratade laget om att hålla ihop bättre och att backarna skulle värdera lägen för att stötbryta.

I powerplay tog bortalaget kommandot. Pontus Andreasson skottpassade, Ludvig Rantanen fick ingen träff, men Kristoffer Wikner fann Fredrik Johansson i slottet som via stolpen satte 1–0.

– När man har haft det jobbigt är det alltid skönt att få ett mentalt övertag, säger lagkaptenen.

I den andra perioden tog Fredrik Johansson tillvara på när hemmalagets målvakt Arvid Stenmark slarvade bakom kassen. Hanhalsveteranen lade in 2–0 i öppen. Ett resultat Hanhals fick med sig inför den sista perioden.

– I den första spelade vi bra, i den andra bättre och i sista bäst, säger Kristoffer Wikner.

Segern var aldrig hotad och laget kunde bärga en skön trepoängare. I och med vinsten lämnade de kvalplatsen nedåt.

Var det er bästa match i fortsättningsserien?

– Det tycker jag sett till hela matchen.

På söndag väntar en ny drabbning när Hanhals Kings har sin trekronorsmatch, vilket innebär fri entré för alla åskådare och sponsorer som chippar in tre kronor per åskådare. Motståndare är HA 74 som gäckat Hanhals under säsongen.

– De har stört oss. De kör på och är svårlästa.

Vad krävs för att följa upp den här segern med tre nya poäng på söndag?

– Att vi lägger ner samma arbete och spelar för varandra och spelar smart.

Men innan det är fokus på söndagsmatchen kunde Kungsbackalaget njuta av en skön vinst.

Matchfakta:

Helsingborg HC – Hanhals Kings 0 – 2 (0–1, 0–1, 0–0)

0–1 (16.50) Fredrik Johansson, 0–2 (36.19) Fredrik Johansson

Skotten: 23–28