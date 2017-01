Futsalfest i Särö

FUTSAL. Nils Anderberg i Kullavik IF sträcker armarna i luften efter att ha gett sitt Kullavik IF ledningen mot Lerum IS i P07-klassen. Från Laholm i söder till Uddevalla i norr och Borås i öster – sammanlagt 163 lag i åldrarna sju till 15 mätte krafterna mot varandra i Särö. När Kullavik IF:s trettonhelgscup utökades till fyra dagar ökade antalet lag från 130 till helgens 163.

– Vi har bra tajming på den i slutet av jullovet. Sedan har vi bra lokaler här, det blir en bra stämning, säger cupansvarige Janne Pettersson.

I torsdags startade cupen, och de sista matcherna spelades sent söndag kväll. Cupen är en viktig inkomstkälla för föreningen, som räknar med att göra runt 150 000 kronor i vinst, berättar Pettersson. Men det är inte det primära syftet.

– Jag tror att man skulle samla in pengarna på andra sätt. Men det betyder att det händer något kring Kullavik IF. Vi har en cup och lag som Örgryte kommer till oss. Du kan se på våra spelare, för dem är det årets viktigaste cup.

Hur har helgen flutit på?

– Bra. Nu när det är mycket snack om domarincidenter så vill jag berömma ledare och spelare. I lördags spelade Örgryte mot Uddevalla, två elitföreningar i 14-årsklassen. För dem var det som en VM-final, men de var disciplinerade och skötte det riktigt snyggt.