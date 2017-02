Frillesås har fortfarande kvalchans till elitserien

Bandy, allsvenskan södra

Frillesås - Katrineholm 4 - 3, (3 - 1)

Frillesås har fortfarande chans att kvala till högsta serien sedan laget vunnit med uddamålet hemma mot Katrineholm

- Även om det är ett tufft läge för oss så finns det en liten chans, säger spelande tränaren Mattias Johansson. Men vårt spel idag var inte jättebra men det viktigaste var att det blev två poäng.

Frillesås kunde gå till en pausvila med två plusmål och hade flera lägen för en större ledning med ett kämpande Katrineholm, som jagar en kvalplats för att hänga kvar, stretade emot bra.

- Det märktes lite på killarna att man hade tankar på att en kvalplats var lite långt borta, men som sagt chansen finns fortfarande men då måste vi hämta in en hel del plusmål på Nässjö, säger Mattias.

Andra halvlek såg det ut som hemmalaget skulle utgå med en klar seger när man gjorde 4-1.

- Kanske borde vi fortsatt i den stilen då vi hade allt under kontroll, säger Mattias. Men Katrineholm kom in i matchen via ett straffslag som betydde reducering 4-2. En stund senare kom 4-3. Gästerna var också nära en kvittering då man fick matchens sista hörna som emellertid blev resultatlös.

Nu väntar bottenlaget Blåsut i näst sista omgången och då kanske man kan förbättra sin målkvot så sista omgången kan bli direkt avgörande om det skall bli kval eller inte till elitserien.

Frillesås målgörare var Mattias Johansson 2 samt Fredrik Åkerlind och Victor Wareborn.

