Flera inbrott i Forsbäck

Under helgen har tre bostadsinbrott i Forsbäck upptäckts och rapporterats in till polisen i Kungsbacka. När inbrotten ska ha skett är inte helt klart, en del av fastighetsägarna har varit bortresta. Det första upptäcktes i fredags och polisen har tagit emot anmälningar även under lördag och söndag.

Vid ett av inbrotten ska gärningsmännen ha fått med sig smycken.