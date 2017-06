Femte raka förlusten för KIF

FOTBOLL: DIVISION 3

Kungsbacka IF – IK Wormo 1 – 2

Kungsbacka IF inledde serien med fem poäng på de tre första omgångarna. Därefter har det inte blivit en enda. Mot IK Wormo på hemmaplan gav Haidar Bejan laget ledningen på en frispark. I minut 17 drog mittfältaren in en frispark via ribban och Kungsbacka IF hade kontroll på matchen.

– Första halvlek var bra men sedan kommer ett olyckligt mål, säger målvakten Christopher Eriksson.

Precis före pausvilan kom nämligen kvitteringen sedan hemmaförsvaret inte varit tillräckligt resoluta. Philip Fransson kunde i öppet mål stöta in kvitteringen efter ett högerinlägg.

Det gav energi till IK Wormo och medvinden som KIF hade i ryggen i den andra halvleken syntes inte. Efter 52 minuter avvärjde Eriksson ett friläge genom att störtdyka.

– Den var bra, synd att det inte räckte.

En kvart senare kom avgörandet. I första halvleken drämde Jesper Sjöland en frispark från 30 meter i ribban. När han fick chansen från straffpunkten gjorde han inget misstag.

Hemmalaget flyttade upp, och lyfte långa bollar. I den 85:e minuten drog inbytte Andreas Olcén till men gästernas målvakt hann ner till stolproten. Närmare än så kom aldrig KIF.

– Det var en tung förlust. Vi är inte tillräckligt bra helt enkelt. Vi gör lite för många individuella misstag i försvaret som kostar oss poängen, säger Eriksson.

Fem raka förluster nu. Vad skiljer nu från i starten av serien?

– Den enkla sanningen är att vi inte varit bra nog. Vi har haft några gubbar borta tidigare, men i dag hade vi inte det att skylla på. Vi får jobba på och hoppas att det kommer.

Matchfakta:

Kungsbacka IF – IK Wormo 1 – 2 (1–1)

1–0 (17) Haidar Bejan, 1-1 (45), 1–2 (66)