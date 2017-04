Ett drömavslut för Hallbäck och Atterhäll

HANDBOLL: KVAL TILL HANDBOLLSLIGAN 3:5

HK Aranäs – Önnereds HK 24 – 21

Läktarna plockas ihop. Reklamtejp slits bort. En spelare är kvar – Tommy Atterhäll står kvar på golvet. Klubbikonen som har gjort sin sista match som spelare lämnar med ett perfekt slut.

HK Aranäs hade löst ett nytt kontrakt i Handbollsligan efter ännu en jämn drabbning mot Önnereds HK. Med minuten kvar lämnade publikens bakar träbänkarna.

När slutsignalen kom bröt Aranäshallen i ett vrål – ett vrål som ökade i decibel när klubbikonerna Jerry Hallbäck och Tommy Atterhäll tackades av.

– Jag känner en oerhörd stolthet att vi har grejat detta, säger Hallbäck. Grabbarna är värda att spela i Handbollsligan och föreningen förtjänar det.

Hur var sista matchen?

– Helt ärligt är det klart att jag visste att det kunde bli så. Samtidigt har jag predikat om att det är en match i taget och fokus på varje situation.

Vad tänkte du när kontraktet var säkrat?

– Det är fantastiskt. Det är imponerade att vi klarar av det i tre raka matcher.

Hur var det att se publikens jubel när du tackades?

– Magiskt, det var magiskt. Det känns lite vemodigt att lämna.

Han har de senaste åren kamperat ännu tajtare med Tommy Atterhäll.

– Vi har lärt känna varandra utan och innan. Vi känner en tillit till varandra. Nu är det dags att han får börja stå på egna ben, säger Hallbäck och skrattar.



– Jerry är en underbar människa, inte bara som tränare utan som vän och kompis. Det har varit en ära att köra ihop, säger Atterhäll.

Kantspelaren prickade in tre mål i sin sista handbollsmatch som aktiv. Tre mål på lika många avslut.

– Hundraprocentig, säger han och skrattar.



Runt omkring honom kramas det för fullt för att fira det nya kontraktet. .

– Det är lite tomhet, samtidigt en glädje att det blev som det blev. Men tomheten kommer nog att sjunka in under kvällen, att man inte längre kommer att vara med i den här delen.

Lite mixade känslor.

– Ja, du hörde själv publiken. Och den resan som man har gjort här i sju års tid. Jag lämnar något jag spenderar enormt mycket tid tillsammans med.

Publikens hyllningar nådde kantspelaren.

– Att få den hyllningen… det värmde fruktansvärt mycket i hjärtat. Det visar att jag har gjort något rätt här.

Tommy Atterhäll och Jerry Hallbäck fick sitt drömslut. De lämnar föreningen med ett förnyat kontrakt i Handbollsligan som säkrades inför hemmapubliken.

Till slut vandrar Tommy Atterhäll av Aranäshallens golv för den här gången. Jerry Hallbäck hoppar upp för läktaren. I ena handen en varmkorv, i den andra en öl.

– Det är första gången jag dricker en öl i Aranäs.

– Det är du värd, säger ordföranden Rickard Eriksson.