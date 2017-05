Envisa måsar vållar besvär

Det är många som hör av sig till kommunen och kommunekologerna. Anledningen är att de undrar vad som gäller med måsarna. Vad kan man göra och vad får man göra?

– Det är väldigt många som ringer. Vi börjar att få in samtal i april. Klart att folk tycker att det är störande när måsarna bygger bo på taken. Häromdagen var det en som ringde in och sa att de anfaller, det är nu när de snart ska få ungar, säger Hanna Ångman, kommunekolog.

Mellan 1 april och sista juli är det häckningsperiod för måsar – vilket innebär att de är fredade. Därför är det bara enklare vardagstips som Ångman och hennes kollegor kan ge.

– Det är viktigt att hantera sophanteringen bra. Att det inte ligger sopor framme. Det är vanligt att mata småfåglar, men då kan det bli att fiskmåsarna kommer istället. För restauranger gäller det att vara uppmärksamma när gäster går från uteserveringen och att plocka in så snabbt som möjligt.

Många frågar om det är okej att skjuta av dem. En kortsiktig lösning, menar Ångman.

– Det finns ingen garanti att de inte kommer tillbaka. Det finns gott om häckningsplatser och mat.

Och under häckningsperioden är det inte tillåtet. Om man river bon eller tar ägg under den fredade perioden är det ett brott mot artskyddsförordningen. Länsstyrelsen berättar att det vid en dom troligen handlar om någon form av böter.

Det är i stället perioden 1 augusti till sista mars som man bör agera om man vill slippa måsar. Då är det färre som hör av sig, berättar Ångman.

Vad ska man göra?

– Man kan sätta upp nät på taket. Annars så rensa rent på bon. Man kan behöva rensa bort boet ett par gånger när de bygger nytt för de kan vara envisa. Sedan finns det företag som sysslar med skadedjursbekämpning som man kan vända sig till.