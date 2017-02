Ebbot blir programledare för nytt musikprogram i SVT

”Kommer som ryktena säger att förverkliga ett musikprogram i den Bohuslänska arkipelagen på en stor båt med nya arbetsnamnet "Eko-Lodis".”

Det bekräftar i dag Ebbot Lundberg, före detta frontfigur för Soundtrack of Our lives, på sin facebooksida. Detta sedan han först dementerat ryktena, men nu alltså bestämt sig för att berätta att de är sanna sedan SVT i går själva bekräftade att så är fallet.

Det var i januari som ryktet började gå att säröbon Ebbot Lundberg skulle programleda en ny satsning i SVT till hösten.

– Vi har länge letat efter en möjlighet att göra TV med Ebbot som är en fantastisk karaktär och artist, och vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda en riktigt underhållande upplevelse till tittarna, skriver programchef Christina Hill på SVT:s hemsida.

Programserien, som ännu inte har ett officiellt namn, ska spelas in under juni och kommer att sändas i fem timmeslånga avsnitt under hösten.

I varje avsnitt är tanken att bjuda ombord tre artister på båtresan som startar i Göteborgs södra skärgård och sedan fortsätter norrut mot Smögen via nya hamnar varje vecka.

”Vilka gäster det blir är lite svårt att säga just nu eftersom det sker i två parallella världar och frekvenser. Det kommer att hållas vissa seanser vid havet där förhoppningar om att Edward Perssons spöke skall dyka upp tillsammans med John Coltrane och Esther Williams.

En annan önskan är att Elvis dyker upp med Jenny Lind, Valerie Solanas och Judy Garland.

Intressant osläppt material blandas i alla fall med klassiker och okända former av t ex konstsim på västkustens mest exotiska ställen”, skriver Ebbot själv på sin Facebooksida där han även passar på att pusha för kommande nyskrivet material med bandet 5 Billion Diamonds och The Indigo Children som släpps i april.