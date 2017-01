Dyrt klara buller i TÃ¶lÃ¶

Nio miljoner – så mycket skulle det kunna kosta om man ska följa bullerkraven för Tölö ängar. Det konstaterar Teknik efter att Miljönämnden krävt att situationen utreds.

Tölö ängar växer, och flera nya etapper är på gång. Men hur ska man klara bullret från trafiken? Miljönämnden krävde tidigare i år att deras kolleger i nämnden för Teknik utredde bullernivåerna och redovisade vad som krävs för att klara den lagstadgade genomsnittsnivån 55 decibel vid fasaden. Nu är rapporten klar.

Teknik konstaterar att de två nya rondellerna på Hällingsjövägen sänkt hastigheten under den lagstadgade 60 kilometer per timme. Den uppmätta är nu 48-55 kilometer per timme. En beräkning visar att maxnivån därmed klaras för buller inomhus och för uteplats.

Däremot är bullret troligen för högt vid fasaden. Ska den gränsen klaras krävs en bullerskärm. Det kostar uppåt 20 000 kronor per meter, vilket skulle innebära nio miljoner kronor för hela sträckan på 450 meter.

En sådan dyr lösning borde ha gjorts i samband med byggandet, menar Teknik i sitt svar till Miljönämnden.

Hur miljöpolitikerna ställer sig återstår att se.