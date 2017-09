Drogkontroller på flera skolor

Polisen har drogtestat elever på hittills fyra skolor under dagen, men fler kommer det att bli.

Polisen har under sommaren fått in flera tips som lett fram till kontrollerna.

Under dagen har polisen samlat kraft för att göra kontroller på flera skolor i kommunen.

För elever som testades på Elof Lindälvs gymnasium har man inte resultatet klart – en vägrade urinprov och har istället fått lämna blod.

På Varlaskolan var det fyra elever som testades, varav tre var påverkade av thc.

Det genomfördes även kontroller på Aranäsgymnasiet där tre kontrollerades, och en av dem var positiv på thc i snabbtestet.

På Kullaviksskolan testades två elever, där var ingen påverkad av narkotika.

Ytterligare en skolkontroll genomförs just nu.

– Vi har fått ihop mycket information under sommaren och det är bra att kunna genomföra det här när skolan startat igen, säger Fredrika Brobäck, polisinspektör.

Uppdaterad:

Sista kontrollen genomfördes på Särö skola där en elev kontrollerades. Eleven var inte påverkad av droger.

– Man kan väl säga att det finns en oro på skolan över samlingarna vid skaterampen bakom skolan, säger en polis som var på plats.

