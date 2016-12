Den stora julkrÃ¶nikan

Hoppsan, det blev visst jag som fick den stora äran att skriva krönika så här dagen före dopparedagen! Lite nervöst och klurigt är det allt, det medges. Jag menar, vad kan man skriva som inte redan har skrivits tusen gånger förut? Skribenter med betydligt vassare pennor än min har redan dissekerat rasistattacker mot luciapojkar, överkonsumtion, bjällerklang och julångest i spaltkilometer.

Men kanske är min oro obefogad. För det verkar nästan som att behovet om att läsa om julen är lika stort som behovet att fira. Framförallt tycks folk vilja läsa om hur andra firar jul för att sedan kunna förfasa sig över att de inte firar exakt som en själv gör. För på julen ska det ju vara som det alltid har varit, som det var förr. Ju förr desto bättre. Just så som julen var när vi var små ska den för alltid vara och måtte hin håle ta den som säger något annat! Men den bistra sanningen som vi måste tugga i oss varje år är att det finns lika många sätt att fira jul som det finns julfirare.

Ett bra exempel på annorlunda firande och framförallt nedräknande står en vän till mig för. Hon har nämligen ägnat december åt en alldeles egen variant av julkalender där hon varje dag mellan den 1 december och julafton har dejtat en ny person. En ny lucka, en ny dejt. En helt fantastisk idé om du frågar mig. Inte bara är det ett bra sätt för en singel att få träffa potentiella partners under lekfulla former, det är dessutom ett roligt projekt som kommer vara en evig isbrytare i sociala sammanhang. Och så passande i just jultider, det är ju nu vi ska ha tid att umgås och träffa människor! Enligt hennes utsago har experimentet fallit väl ut. Några enstaka luckor har förblivit tomma på grund av sena återbud men på det stora hela har hon både träffat nya vänner och i vissa fall, kanske till och med lite mer än så.

Även jag själv kommer fira jul tämligen oortodoxt i år. Jag ska jobba större delen av julen. Personlig assistans behövs alla dagar på året och detta år blev det min tur att dra ett lite tyngre lass just denna helg. Det är inget som stör mig. Visst, för mig som är så lyckligt lottad att jag har släkt och familj är julen ett enastående tillfälle att få umgås med nära och kära och äta god mat. Men den möjligheten kommer ju tillbaka nästa år. Att genom mitt yrke kunna hjälpa andra är faktiskt också något av en välsignelse, speciellt så här års.

Avslutningsvis så vill jag ta tillfället i akt och önska alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Fira precis så som du vill och låt andra fira på sitt sätt. Det finns faktiskt inget rätt och fel. Ta hand om dig och de i din närhet. Det gångna året kan vi inte göra så mycket åt men framtiden är fortfarande ett oskrivet blad.