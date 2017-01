Bordtennis, lördag 12 januari – seriematcher

Bodtennis herrar

Div 1 Västra

11:00 Munkedal B - Varberg A

11:00 Svanesund - Kvarnby

11:00 Åsa IF A - Falkenberg B

11:00 Askim A - BTK Rekord B

14:00 Munkedal B - Svanesund A

14:00 Askim - Åsa IF

14:00 Falkenberg B - BTK Rekord B

14:00 Kvarnby - Varberg

Div 2 Sydsvenska

11:00 Åsa IF B - Lidhult A

11:00 Ätrafors A - Falkenberg C

11:00 Allerum - Kungsbacka

11:00 Strövelstorp - Horred

14:00 Strövelstorp - Allerum

14:00 Kungsbacka - Horred

14:00 Ätrafors A - Åsa IF B

14:00 Lidhult A - Falkenberg C

Div 3 Sydsvenska

11:00 Särö A - Askim B

11:00 Mariedal B - Varberg B

11:00 Råda-Hindås A - Warta B

11:00 Lindome A - Mölndal B

14:00 Varberg B - Särö A

14:00 Lindome A - Askim B

14:00 Råda-Hindås A - Mölndal B

14:00 Mariedal B - Warta B

Bordtennis damer

Pingisligan A

14:00 Halmstad BTK - Åsa IF

14:00 Spårvägen - Team Mälarenergi BTK

14:00 Eslövs PK - Dänningelanda BTK

14:00 Arvika BTK - Storfors BTK

Div 1 Södra

11:00 Öresund/Eslöv B - Åsa IF B

11:00 Oskarshamn - Bergkvara

11:00 Kättilsmåla/Lyckeby B - Carlshamn A

11:00 Halmstad B - BTK Linné

14:00 Oskarshamn A - Kättilsmåla/Lyckeby B

14:00 Bergkvara - Carlshamn

14:00 Halmstad B - Öresund/Eslöv B

14:00 BTK Linné A - Åsa IF B