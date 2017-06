Astrio hade inget botemedel mot Petersson

FOTBOLL: DIVISION 4

IFK Fjärås – BK Astrio 4 – 1

Det nalkades toppmöte på Ögärdets IP. BK Astrio skuggade IFK Fjärås tre poäng efter inför matchen. 90 minuter senare var avståndet sex.

Hemmalaget imponerade under de första 25 minuterna och utdelningen kom. Först knoppade Jonathan Gunnarsson in Kristoffer Peterssons hörna sedan bortalagets målvakt helt missbedömt bollbanan. Det skulle komma mer från Peterssons vänsterfot. En minut senare serverade han Elias Dehlryd som med ett distansskott placerade in tvåan.

– Första 25 är nog den bästa fotbollen vi spelat i år, säger Petersson.

Men fyra minuter senare kom reduceringen från elva meter och BK Astrio tryckte på. Vänsterbacken Simon Yusuf prickade stolpen efter en hörnsituation i matchminut 39.

– Då blir vi väldigt skakiga. Vi reder ut det med lite tur.

Det skulle blir hemmaseger och det skulle återigen vara Petersson som var regissören bakom IFK Fjärås målfyrverkeri. Först ett inspel som gav Tobias Ranäng öppet mål och med 20 minuter kvar hittade han skyttekungen Adam Noring i djupled. Noring chippade in 4–1 och tre poäng och serieledningen var IFK Fjärås.

– Just 3-1 är väldigt skönt att få för de har Eddie (Andersson) på topp som är farlig och kan skapa chanser ur ingenting, säger Petersson.

När gjorde du senast fyra assist?

– Det har nog aldrig hänt.

Vad är förklaringen att det blir fyra pinnar från din sida?

– Jonathan Gunnarsson kommer runt och skapar mycket situationer, det är bara att ta tillvara på dem. Vi har tränat mycket på sista tredjedelen på sistone, i början hade vi problem att göra mål. Nu rinner det på, det är skoj.

Vad säger du om din egen insats?

– Jag är ganska nöjd.

Det var ett blygsamt omdöme.

Matchfakta:

1–0 (21) Jonathan Gunnarsson, 2–0 (23) Elias Dehlryd, 2–1 (28), 3–1 (61) Tobias Ranäng, 4–1 (71) Adam Noring