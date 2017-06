Åsa IF straffade IF Leikin

FOTBOLL: DIVISION 4

Åsa IF – IF Leikin 4 – 3

Det svängde när Åsa IF och IF Leikin mätte krafterna på Åsa IP. Hemmalaget gjorde 2–0 när Tobias Nordström förvaltade en straff efter 19 minuter, men gästerna gav sig aldrig. Målen fortsatte att trilla in i en jämn takt och med drygt en halvtimme kvar reducerade bortalaget. Hemmaledningen var 4–3. Där stannade målfabriken.

– Vi blandade fantastiskt anfallsspel med bjudningar bakåt, men vi vinner rättvist och tar tre viktiga poäng, säger tränaren Peter Hedman.

Åsa IF ligger fyra i tabellen.