Anarki på bion bästa medicinen

En gång i tiden var den bara så bra!

Några decennier senare, njä, inte fullt lika. Kvinnosynen så unken att det kröp i hela kroppen, vadå behöva en man som tar hand om dig?!

Samtidigt, när jag såg en annons om Sound of music sing-along på Bio Roy i Göteborg fanns det ju bara en sak att göra: gå dit!

Vissa filmer är för bra för att någonsin glömmas. Vissa filmer, tja, de går bara inte att glömma. Nyårsdagen måste innefatta i alla fall valda delar av Ivanhoe (obegripligt hur karln kan välja så fel år efter år efter år) och alla vettiga människor vet att ”Nobody puts Baby in a corner” inte är ok, likväl som att bergen comes alive with ljudet av musik.

För några år sedan funderade en väninna på att byta jobb. Till slut kom hon på exakt vad hon ville göra: börja arrangera bussresor till Salzburg med Sound of music sing-along. Att hon skulle vilja hänga med var därför ingen högoddsare. Ett par personer till gjorde oss till en kanske måttligt skönsjungande kvartett (kompisen med bussreseplanerna vägde upp för oss andra och tog till och med i med andrastämmor!).

Vi var alla bio-sing-a-long-noviser, så lite spännande var det allt. När det började dyka upp lite folk med olika grad av utklädning slog jag mig mentalt (och troligen fysiskt) över pannan. Varför hade jag inte tänkt på det? Någon dirndl har jag inte haft sedan jag var tio, men någonstans i skåpen hemma ligger ju ett par genuina förkläden köpta i en av Österrikes bästa butiker för dirndl och folkdräkter, bara ett stenkast från var mina morföräldrar bodde. Nåväl. I biomörkret är alla katter grå, redo var vi likafullt.

Det blev en bioupplevelse olika alla andra jag varit med om. Plötsligt var allt som normalt sett är förbjudet under föreställningen tillåtet. Det pratades, hojtades, buades, applåderades, sjöngs och skrattades. En av vännerna kom ut från salongen efter att ha gråtit nästan lika mycket som hon skrattat, med ett stort leende på läpparna och ett utrop om hur befriande det varit.

Nästa gång vi hittar en bioföreställning med sing-along tänker vi gå igen. Och vete katten om man inte borde får friskvårdsbidrag för det också.