30 tjÃ¤nster mÃ¥ste sparas i skolan

Ett stort underskott i förvaltningen för gymnasie- och vuxenutbildningen gör att kommunen kommer att dra in tjänster inom verksamheten. Det rör sig sammanlagt om 30 stycken.

Staffan Hallström är förvaltningschef.

– Det är anpassningar till den budget vi har. Vi gör ett stort underskott 2016, så det handlar om att anpassa oss så att vi ligger i balans hösten 2017, säger han.

Hur stort är underskottet 2016?

– Det är över tio miljoner kronor.

Vad beror det på?

– Det är några program som har svårt att hålla budgeten. Det finns platser som vi inte kan fylla. Det är tyvärr svårt att fylla vissa yrkesprogram.

För många tomma platser alltså?

– Ja, det är så trots att det totala antalet elever ökar.

Av de 30 tjänster som ska sparas in under 2017 så kommer tio att försvinna under våren och 20 under hösten.

– Kostymen vi gick in i 2017 med är för stor, säger Hallström.

Cynthia Runefjärd är gymnasiechef, hon tvingas nu att se över personalstyrkan.

– Det är ingen kris. Kungsbacka har i förhållande till andra fortfarande ett gott resursläge.

Hon berättar att arbetet med att se över resurserna inleddes i december. Vilka effektiviseringar kan göras? Dra in på timvikarier? Rektorerna har tillsammans suttit ner för att se vilka åtgärder som kan göras.

– Vi har haft en gedigen process för att hitta åtgärder som gör minst skada, säger hon.

Kommer alla tre kommunala gymnasier att beröras?

– Ja. Vi väljer att inte använda oss av någon procentuell nedskärning, utan det har varit viktigt att göra aktiva val, men det kommer att beröra alla tre.

Kommer program att försvinna?

– I nuläget finns inga sådana planer.

På onsdag ska arbetsgivaren träffa facken för att göra riskbedömningar och ha en samverkan. Det är för tidigt att säga var tjänsterna kommer att sparas in, men det kommer inte bara att beröra själva skolverksamheten, berättar Runefjärd.

– Vi har haft för mycket personal i förhållande till budget. Vi får en högre budget 2017 än tidigare, men vi ska anpassa oss till den kostym vi borde ha haft redan 2016, säger Runefjärd.